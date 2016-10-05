İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 7 Ekim Cuma günü elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Fatih’te 00:00-06:00 saatleri arasında Balabanağa Mahallesi, Harikzedeler, Zeynep Kamil, Ahmet Şuayip, Kurultay sokakları, Büyük Reşitpaşa, Fethibey, Ordu caddeleri, Mimar Kemalettin Mahallesi, Şair Fitnat Sokak, Fethibey Caddesi elektrik alamayacak.

Açıklamada aynı gün kesinti yapılacak diğer ilçeler şöyle sıralandı:

"Sarıyer’de 01:30-05:30 saatleri arasında Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Yeni, Büyükdere, Baltalimanı, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çayırbaşı, Darüşşafaka, Ferahevler, İstinye, Kazım Karabekir Paşa, Kocataş, Kireçburnu, Maden, Merkez, Pınar, PTT Evleri, Tarabya, Yeniköy, Ayazağa, Huzur ve Maslak mahallerinde kesinti uygulanacak. 09:00-16:00 saatleri arasında ise Ayazağa Mahallesi 206. Sokak ile Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sokak’ta kesinti yapılacak.

Küçükçekmece’de 08:00-19:30 saatleri arasında Fatih Mahallesi 833. Yanyol Sokak, Beyaz Yalı ve Kubilay caddelerine elektrik verilemeyecek.

Başakşehir’de 08:00-18:00 saatleri arasında Şahintepe Mahallesi, Mert Sokak’ta kesinti yapılacak. 09:00-18:00 saatleri arasında ise Kartal Sokak’a elektrik verilmeyecek.

Esenyurt’ta 08:00-18:00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi, Dağhan ve Akarsu sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Sultangazi’de İsmetpaşa Mahallesi, 106, 107, 109, 112, 90, 118, 115, 113 sokaklar ve civarında kesinti uygulanacak. 15:00-18:40 saatleri arasında ise Sultançiftliği Mahallesi 30. Sokak elektrik alamayacak.

Avcılar’da 08:30-13:00 saatleri arasında Tahtakale Mahallesi, Anıt, Bayrak, Babadağ, Çağdaş, Çamlıdere, Deyim, Emniyet sokakları ile Halk Caddesi, Hayat, Mehmetçik, Onur, Özgürlük, Sakin, Simge sokakları ile Vatan Caddesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

Bahçelievler’de 09:00-17:00 saatleri arasında Siyavuşpaşa Mahallesi, Siyavuşpaşa Caddesi, Süsen, Gümüş 1, Okul 3, Nilüfer 1, Müge sokakları, Şirinevler Mahallesi, Bentler Sokak, Barbaros Caddesi, Çayırova Sokak, Saray Caddesi’nde kesinti yapılacak.

Bakırköy’de 10:00-12:00 saatleri arasında Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Ataköy Yenibosna Kavşağı Sokak, Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi’ne elektrik verilmeyecek."