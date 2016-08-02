İstanbul’da elektrik kesintisi

Ümraniye, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik ve Sultanbeyli'nin bazı mahallelerinde, 3 Ağustos'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye'de 09.00-12.00'de, Aşağı Dudullu Mahallesi Bengisu, Alemdağ, Galata, sokakları, Adem Yavuz Mahallesi Ali Yüksel, Adnan Menderes, Gazi Mustafa Kemal, Bozkır, Eski Üsküdar Yolu, Çisem sokakları, 09.00-17.00'de, Esenkent Mahallesi Şahika, Tantavi Mahallesi Fevzi Çakmak, Gönül sokakları, 09.00-16.00'da, Güzeltepe Mahallesi Okulönü, Ok, Olgun sokakları, Ataşehir'de 06.00-09.00'da, Örnek Mahallesi Karanfil, Hasan Çelebi, Yunus Emre, Galib, Selva sokakları, 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi 10, 9, 8 ve 13. sokaklara elektrik verilemeyecek.

Beykoz'da 08.00-18.00'de, Anadolu Hisarı Mahallesi, Göksu Mahallesi Hasan Efendi Çıkmazı, Hatipoğlu, Baruthane, Dürdane Çıkmazı, Göksu, Kuyu, Özen, Nişanlı, Yeni Mahalle Çiçek Çıkmazı, Gurur Çıkmazı, Birkandan, Buket Çıkmazı, Burcu Çıkmazı, Arkboyu, Bahar Çıkmazı, Itır, Onur, Göztepe Mahallesi Göksu Sokağı, 09.00-17.00'de, Çiğdem Mahallesi Demirci, Caferağa, Fıstık Dibi sokakları, Çekmeköy'de 09.00-18.00'de, Çamlık Mahallesi Aynur, Fatih, Fıstıkağacı, Seyran, Çamlık, Şahinbey, Yıldırım, Emre, Hamidiye Mahallesi Başöğretmen, Bahçe, Cem, Ekin, Ümit, Barış Yolu, Güler, Gündem, Güney, Elvan, Hamidiye, Hilal, Kuşgözü, Güverte, Aybars, Pınar, Fidan, Taşkın, Yavuz, Sıla, Gözardı, Güldeste, Demet, Gürbüz, Said Nursi, Tepe, Yıldız, Menekşe, Alperen, Yeşil, Emirhan, Mimar Sinan, Merkez Mahallesi Rana, Erenler, Ferah, Vefa, Gülistan sokakları elektrik alamayacak.

Kartal'da 09.00-11.00'de, Yunus Mahallesi Yunus, Sanayi sokakları, 09.00-12.00'de, Atalar Mahallesi Şehit Hakan Kurban, Çiğdem, Akasyalar, Sultan Ahmet, Zeytinlik sokakları, Orhantepe Mahallesi Tunç, İğde, Sorgun, Sevil, Sema, Keban, Halitpaşa, Bankalar, Eşref sokakları, Kordonboyu Mahallesi Marmara, 09.00-14.00'te, Yunus Mahallesi Güneş, Istıranca, Çarşı sokakları, Sultanbeyli'de 10.00-18.00'de, Adil mahallesi Pelit, Vahdet, Kafkas sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Pendik'te 09.00-11.00'de, Sapan Bağları Mahallesi Adil Sokağı 09.00-12.00'de, Esenyalı Mahallesi Edebali, Yıldırım, Yamaç, Ömrüm, Selçuk, Mezkur, Osmangazi ,Sürmeli, Kafiye, Uğurlu, Basiret, Pervane, Kauçuk, Vurgun, Mimoza, Letafet, Nilüfer, Teyyare, Sakalar, Güzelyalı Mahallesi Türkeli, Kütüphane, Mızrak, Neşe, Ok ,Selahaddin Eyyubi, Preveze, Basın, Yücel, Numune, Esbap, Cümle, Çaldıran, Çardaklı, Pervaz, Doğu, Akpınar, İstiklal sokakları, Orhangazi Mahallesi Narlı, Zeliş, Çağ, Evrenye, Doğu, Eskişehir, İstiklal, Velayet, Memleket sokakları, 09.00-13.00'te, Esenler Mahallesi Kamber, Velibaba Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokağı,10.00-14.00'te, Yenişehir Mahallesi Bakü, Millet, Berkay, Ekin sokakları, 14.00-18.00'de, Esenler Mahallesi Kandil, Mevlüt, Özgür, Divan, Zara, Esentepe, Esenyurt, Velibaba Mahallesi Nimet Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.