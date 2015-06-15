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İstanbul'da elektrik kesintisi

Anadolu Yakası'nda bazı ilçelere 17 Haziran'da elektrik verilemeyecek

15 Haziran 2015 14:50

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 08.00 ile 12.30 saatleri arasında Ferhatpaşa Mahallesi ve sokaklarına, saat 13.30-18.00'de İnönü Mahallesi ve sokaklarına, 09.00-15.00'te Mustafa Kemal Mahallesi ve bağlı sokaklarına, Beykoz'da saat 09.00-13.00'te Öyümce Mahallesi ve sokaklarına, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Kavacık Mahallesi, Çubuklu Mahallesi ve bağlı sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Pendik'te saat 09.00-13.00'te Sülüntepe Mahallesi ve sokaklarında, 14.00-18.00'de Velibaba Mahallesi ve sokaklarında, saat 10.00-14.00'de Çamlık Mahallesi ve bağlı sokaklarında, Kadıköy'de 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Caferağa Mahallesi, Göztepe Mahallesi ve sokaklarında, Sultanbeyli'de saat 09.30-14.00'te Battalgazi Mahallesi ve sokaklarında, Sancaktepe'de saat 10.00-16.00'da Sarıgazi Mahallesi ve sokaklarında kesinti uygulanacak.

Tuzla'da 09.00-14.00'te Postane Mahallesi ve sokaklarında, Üsküdar'da 09.00-12.00'de Acıbadem Mahallesi ve sokaklarında, Ümraniye'de 09.00-14.00'te Esenkent Mahallesi ve bağlı sokaklarında kesinti yapılacak.

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