İstanbul'da elektrik kesintisi

Avcılar, Sefaköy, Güngören ve Gaziosmanpaşa'da 16-23 Kasım tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:



Hadımköy'de 16 Kasımda 09.00-12.00 saatleri arasında; Danteks, Münit Uyar, Mesa Metal, Besa Deri, Etibant, Çekmece Et, Türkoğlu Kağıt, Yıldız Cam, Tafta Etiket, Hefa Suni Deri, Hacı Ayvaz, Aral Döküm firmaları ve civarı.



Esenyurt'ta 16 Kasımda 08.00-16.00 saatleri arasında; İnönü Mahallesi, Amasyalılar Caddesi ve bağlı sokaklar, Yenikent ve Yeşilkent mahallelerinin bir kısmı.

Güngören'de 16 Kasımda 10.00-15.00 saatleri arasında; Semiz, Kaynak, Geçit, Filiz, Kaynakçı, Uzay sokaklar, benzinlik ve civarı.



Yine aynı gün 02.00-06.00 saatleri arasında Bahçeşehir'in tamamı.



Bahçeşehir'de 17 Kasımda 00.00-06.00 saatleri arasında; Ardıç, Kemal Sunal, Aşık Mahsuni Şerif, Cenk Koray, Çıt Kuşu ve Bülbül caddelerinin bir bölümü.

Güngören'de 09.00-17.00 saatleri arasında olmak üzere 17 Kasımda; Tınaz, Çankaya, Bülbül, Serdar, Kumru, Şahin, Gül, Leylak, Karanfil, Menekşe, Şahin, Cami, Sülün, Güvercin sokaklar ve civarı ile Atatürk Caddesi, 18 Kasımda; Levent, Asalet, Karaca, Toros, Kumru, Ceviz, Balkan, Aşiyan, Önder, Çaldıran sokaklar, Gaziosmanpaşa Caddesi, Yalı Sokak ve civarı.



Bahçeşehir'de 18 Kasımda 00.00-06.00 saatleri arasında; Süzer, Ahmet Taner Kışlalı bulvarları, Şehit Polis Gaffar Okan, Deniz, Marmara caddelerinin bir bölümü ve bu caddelere bağlı sokaklar.



Gaziosmanpaşa'da 18 Kasımda 08.00-15.00 saatleri arasında; Bağlarbaşı Mahallesi, Adsız Nefer Caddesi, Bağlarbaşı Caddesi, Çeşmeli, Suçiceği, Plevne Kahramanları, Ünlü, Şehit Ümit Günaydın, Destegül sokaklar ve civarı.



Bahçeşehir'de 19 Kasımda 00.00-06.00 saatleri arasında; Samyeli Sokak, Park Yolu ve Okyanus, Liman, Tayfun Şelale, Posta caddelerinin bir kısmı ve bu caddelere bağlı sokaklar.



Güngören'de 19 Kasımda 09.00-17.00 saatleri arasında; Polat, Sadak, Pertevpaşa, Çayır, Ziya Gökalp, Arkın, Nazif sokaklar ve civarı.



Bahçeşehir'de 20 Kasımda 00.00-06.00 saatleri arasında; 2. kısım etap, Lodos, Meltem, Gün Batımı, Poyraz, Şelale ve Düden sokaklar.



Gaziosmanpaşa'da 23 Kasımda 06.00-21.00 saatleri arasında; Emniyettepe Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak, Mehmet Akif Ersoy, Güzeltepe caddeleri, Araphan ve civarı.









