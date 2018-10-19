İstanbul'da dörtlü Suriye zirvesi 27 Ekim'de yapılacak

Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya arasında dörtlü bir Suriye zirvesinin yapılacağı ve bunun 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da düzenleneceği açıklandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Angela Merkel’in katılımlarıyla gerçekleşecek dörtlü zirve toplantısı 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir" dedi.

Kalın, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Alman, Fransız ve Rus liderlerin gündeminde ne var?

Zirvenin 27 Ekim'de İstanbul'da düzenleneceği Paris, Berlin ve Moskova'dan da duyuruldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yapılan açıklamada Paris'in, yeni bir sığınmacı akınının oluşmaması ve barış görüşmelerine ivme kazandırılması için İdlib’de sağlanan ateşkesin güvence altına alınmasını arzu ettiği kaydedildi.

Berlin'den yapılan açıklamada da Merkel'in zirveye katılacağı doğrulandı. Alman Hükümet Sözcüsü, Merkel'in İdlib'deki durumu ve Rusya ile Türkiye arasında Soçi'de varılan mutabakatın yürürlüğe girmesinin nasıl destekleneceğini zirvede gündeme getireceğini söyledi. "Federal Hükümet, Esad rejiminin bir müttefiki olan Rusya'yı çok özel bir sorumluluğu olan bir partner olarak görmektedir" diyen sözcü, "Aynı zamanda, Rusya ile yaptığı Soçi anlaşmasıyla nedeniyle Türkiye de çok özel bir sorumluluk üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Rus Interfax haber ajansının haberinde de zirvede Putin'in Suriye'ye sığınmacıların geri dönüşü konusunu tartışmak istediği belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in ayrıca Suriye'de altyapının yeniden inşasını da zirvede gündeme getirmeyi planladığı kaydedildi.

Dörtü zirve karmaşası

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül tarihinde Suriye için İstanbul'da dörtlü bir zirve yapılması planlandığını açıklamıştı, ancak bu zirve belirtilen tarihte gerçekleşmemişti. Eylül ayı sonunda devlet ziyareti kapsamında Almanya'ya gelen Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Merkel, Rusya, Fransai Almanya ve Türkiye'nin liderlerinin Ekim ayı içinde Suriye'deki kritik durumu görüşmek üzere bir araya geleceğini açıklamıştı. Ancak Merkel bu zirvenin nerede gerçekleşeceğiyle ilgili bilgi vermemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin eylül ayı ortasında Soçi'de biraraya gelerek İdlib konusunda bir mutabakata varmıştı. Mutabakat, İdlib vilayetinde 15-20 kilometre genişliğindeki bir alanda silahsız bölge kurulmasını öngörüyor. Mutabakata göre söz konusu bölgede ağır silahların 10 Ekim'e kadar, silahlı muhalif grupların ise 15 Ekim'e kadar çekilmesi üzerinde uzlaşılmıştı. Silahlardan arındırılmış bölgenin kurulması hedefinin gerçekleştirilmesinde aksamaların olduğu bilgisi üzerine açıklama yapan Kremlin, çalışmaların sürdüğünü ve mutabakatın uygulandığını belirtmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaparak mutabakata ilişkin uygulama sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

DW,AFP,rtr/EC,DÇÜ

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