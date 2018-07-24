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Çevre

İstanbul'da dolu yağışı

Silivri'de aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle bazı caddeler sular altına kaldı

24 Temmuz 2018 02:47

İstanbul' da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle Silivri'de bazı caddeler sular altında kaldı. 

İstanbul Çatalca'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı. Silivri 'de de dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kınalı Mevkii'nde evlerin üzerine ağaç devrildi. Bazı evlerin bahçesi sular altında kaldı. İtfaiye ekiplerince evlerden su tahliyesi yapıldı.

Meteoroliji'den yağış uyarısı 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; saat 21.20-22.30 arasında, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yereldolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. 

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