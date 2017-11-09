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İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 15 tutuklama

DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı

09 Kasım 2017 23:16

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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