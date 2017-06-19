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İstanbul'da dev operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Yakası'nda "Kurt Kapanı 6" operasyonunu düzenliyor.

19 Haziran 2017 18:57

İstanbul Anadolu Yakası'nda bin polisin katılımıyla "Kurt Kapanı 6" operasyonu düzenleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü suçun önlenmesi, suç şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Anadolu Yakasında 2 saat süren bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Bin civarında personelin katılımıyla gerçekleşen Kurt Kapanı 6 uygulaması sırasında, İstanbul’un Anadolu Yakası kara, deniz ve havadan adeta abluka altına alındı.

Uygulamaya Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık, Organize, Mali, Özel Harekat ve Yunus ekipleri ile Polis Helikopteri ve Deniz Polisi de destek verirken, özel yetiştirilmiş köpeklerde yer aldı.

Uygulamalar sırasında şüpheli görülen araçlar durdurularak, şahıslar kimlik kontrolünden geçirildi. Yapılan uygulamaları değerlendiren vatandaşlar, güvenlik açısından yapılan uygulamanın doğru bir çalışma olduğunu belirtirken, uygulamalar sırasında oluşan trafik konusuna ise çözüm bulunması istendi.

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