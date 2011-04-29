-İSTANBUL'DA DEPREM PROJELERİ İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılacak iki şehir projesine ilişkin, ''Burada biz aynı zamanda İstanbul'un o yoğunluğunu, deprem tehdidini de yok etmek için adımlar atıyoruz. Gerek Avrupa yakasında gerekse bu yakada...''dedi. TÜMSİAD'ın 4. olağan genel kurulunda konuşan Erdoğan, İstanbul'da yapılacak iki şehir projesine ilişkin, ''Burada biz aynı zamanda İstanbul'un o yoğunluğunu, deprem tehdidini de yok etmek için adımlar atıyoruz. Gerek Avrupa yakasında gerekse bu yakada... Önümüzdeki çarşamba ilan edeceğiz. Bu şehirlerimizi de açıklayacağız. Bunun yanında ilave projelerimiz de var. Onları da açıklayacağız. İstanbul bunlarla tarihteki o şanlı yerini yeniden alacak. İstanbul, Türkiye'yi dünyada 10. sıraya taşımada lokomotif olacak'' dedi. Erdoğan, ''Merhum Ecevit, kendi projesini açıkladığında, diyor ki; 'Bunu, belli çevrelere diyet borcu olmayan parti uygulayabilir'. İşte bugün, hiç kimseye diyet borcu olmayan AK Parti Hükümeti, kendi projesini ayrıntılarıyla uygulama safhasına getiriyor'' dedi.