-İstanbul'da deniz ulaşımı iptal İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - İstanbul Şehir Hatları AŞ, kenti etkisi alan yoğun kar yağışı nedeniyle Üsküdar-Beşiktaş seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. Şehir Hatları AŞ'den alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine Üsküdar-Beşiktaş ve Beşiktaş-Üsküdar seferleri iptal edildi. Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Eminönü-Kadıköy ve Adalar seferleri ise karşılıklı olarak gecikmeli olarak yapılabiliyor. Yetkililer, diğer seferlerin ise normal seyrinde devam ettiğini bildirdi. -İDO'nun iptal seferleri- İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), İstanbul ve Marmara Denizi'nde etkili olan kar yağışı ve poyraz nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Saat 09.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, saat 08.00 Armutlu-Armutlu tatil köyü/Yenikapı-Bostancı, saat 07.30 Bandırma/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri yapılamadı. Bostancı-Yenikapı/Armutlu tatil köyü-Armutlu arasında saat 17.15 deniz otobüsü ile Bandırma/Yenikapı arasında saat 18.30 hızlı feribot seferleri de hava muhalefeti dolayısıyla yapılamayacak.