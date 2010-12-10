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Yaşam

İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMI AKSIYOR İSTANBUL (A.A)

10 Aralık 2010 12:34

-İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMI AKSIYOR İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - İstanbul'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri yapılamıyor. Sağanak ve karayel yüzünden saat 07.30 Yenikapı-Bursa, saat 07.30 Bursa-Yenikapı, saat 08.15 Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik, saat 08.30 Yenikapı-Yalova, saat 09.00 Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri yapılamadı. Saat 18.30'da yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferi iptal edildi. Deniz otobüslerinin saat 07.30 Yalova-Yenikapı, saat 07.30 Yenikapı-Bostancı, saat 07.45 Yalova-Kartal, saat 08.00 Armutlu-Yenikapı-Bostancı ve saat 09.15 Kartal-Yalova, saat 09.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamazken, saat 10.30'da yapılması planlanan Yalova-Kartal seferi de iptal edildi.  Elverişsiz hava koşulları yüzünden Avcılar deniz otobüsü seferleri de yapılamıyor. Bu arada, yağış nedeniyle bazı yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri ile meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları da trafiği olumsuz yönde etkiledi.  

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