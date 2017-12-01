İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: Yabancı uyruklu 62 kişi gözaltına alındı





Çağatay KENARLI/İSTANBUL. (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Gece saatlerinde Özel Harekat polislerinin desteğiyle 8 ilçede 12 adreste eş zamanlı baskın yapıldı. Çatışma bölgelerinde bulunan kişilere maddi destek sağladığı ve eleman aktarımı yaptığını tespit edilen şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonda 62 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler hakkında sınırdışı işlemi başlatıldığı öğrenildi.

