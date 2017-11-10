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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 82 gözaltı

İstanbul'da bu gece 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 82'i yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

10 Kasım 2017 07:43

İstanbul\'da bu gece 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 82\'i yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece 01.00 sıralarında 7 ilçede operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre TEM ekipleri; Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli ilçelerinde bulunan 14 adrese yaptığı baskınlarda, Suriye\'deki çatışma bölgelerine gitmek için hazır bekledikleri iddia edilen ve \'Yabancı Terörist Savaşçı\' olduğu öne sürülen 82 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. 
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

10 KASIM VE MARATON ÖNLEMİ
TEM ekiplerinin yaptığı operasyonların, 10 Kasım Atatürk\'ü anma günü ve 12 Kasım\'da düzenlenecek olan Vodafone 39. İstanbul Maratonu\'nu da kapsayan çalışmalar olduğu öğrenildi.
 

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