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İstanbul'da DEAŞ operasyonu, 34 gözaltı

* Eylem arayışında olan 34 yabancı 'terörist savaşçıya' operasyon Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul'da bu gece 6 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 34 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

12 Kasım 2017 09:09

* Eylem arayışında olan 34 yabancı \'terörist savaşçıya\' operasyon

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul\'da bu gece 6 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 34 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin eylem arayışında olan kişiler olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece saatlerinde 6 ilçede operasyon düzenledi. TEM ekipleri; Tuzla, Ümraniye, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde bulunan 7 adrese yaptığı baskınlarda, DEAŞ adına çeşitli bölgelerde savaşlara katılmış ve İstanbul\'da faaliyetlerine devam eden \'Yabancı Terörist Savaşçı\' olduğu öne sürülen 34 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin eylem arayışında olan kişiler olduğu ileri sürüldü. 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

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