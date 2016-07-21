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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul’da darbe girişimiyle ilgili tutuklu sayısı 1143’e yükseldi

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerin gruplar halinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevki sürüyor

21 Temmuz 2016 04:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla tutuklanan şüphelilerin sayısı bin 143'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemleri de tamamlanan çoğu asker olan şüphelilerin gruplar halinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevki sürüyor.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şu ana kadar tutuklanmaları talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilen şüphelilerden, aralarında 12 general ve bir amiral, polis, öğretmen ve askerlerin de bulunduğu bin 143'ü tutuklandı.

Nöbetçi hakimliklerde bini aşkın şüphelinin de işlemi devam ediyor. Sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe son olarak tutuklanan 37 kişinin, İstanbul Valiliği binasını basan ve kuşatma altına alan subay ve astsubay grubu olduğu belirtildi.

 

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