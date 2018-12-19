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İstanbul'da DAEŞ operasyonu; yabancı uyruklu 19 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 19 kişi gözaltına alındı

19 Aralık 2018 14:28

Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları kapsamında çatışma bölgelerine gidip gelen ve Türkiye\'de eylem için bekletilen yabancı uyruklu terör örgütü DAEŞ üyeleri olduğunu belirledi. Bunun üzerine dün gece İstanbul\'da 11 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şişli, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Fatih, Başakşehir, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Bağcılar ve Güngören\'deki adreslere yapılan operasyonda yabancı uyruklu 19 kişi gözaltına alındı. Vatan Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. 

 

 

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