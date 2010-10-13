-İSTANBUL'DA DA EKMEĞE ZAM YOK İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, ekmeğe şu anda zam yapılmasının söz konusu olmadığını belirterek, ''Zam yetkisi olmayan Fırıncılar Federasyonu, zam açıklaması yapmasın'' dedi. İSTESOB Başkanı Yılmaz, Türkiye Fırıncılar Federasyonunun yüzde 15'i geçmemek üzere ekmeğe zam geleceği yönündeki açıklamasına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. Türkiye Fırıncılar Federasyonunun zam yapma yetkisi bulunmadığını belirten Yılmaz, ekmek zammı konusunun, esnaf birliklerinin yetkisinde bulunduğunu ve İstanbul'da da şu anda ekmeğe zam yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. 5362 sayılı yasa gereği, ekmek zammı yapma yetkisinin, illerde esnaf birliklerine ait olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: ''Fırıncılar Odası fiyat belirler, il birliklerinde tarife komisyonu bu fiyatı incelemeye alır. Eğer fiyat artışı gerekiyorsa, birlik yönetimi onaylar. Bizim şu anda böyle bir çalışmamız ve zam kararımız yok. Ekmeğe, 2008 yılından beri zam yapılmadı. Ancak, şu ana kadar İstanbul Fırıncılar Odasından fiyat artışı konusunda talep de gelmedi. Buna rağmen, Fırıncılar Federasyonu Başkanı'nın yetkisi olmadığı halde sık sık ortaya çıkıp zam açıklamaları yapmasını manidar buluyoruz.''