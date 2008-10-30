T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da da 3 kıza tecavüz etmiş

Ankara'da 5 kız çocuğuna tecavüz eden ödüllü tenor Şahin Ö., Adli Tıp Raporu'na göre İstanbul'da da 3 ayrı tecavüz olayının faili

30 Ekim 2008 02:00

Ankara'da 5 kız çocuğuna tecavüz eden ödüllü tenor Şahin Ö. Adli Tıp Raporu'na göre İstanbul'da da 3 ayrı tecavüz olayının faili...


İstanbul’da geçen yıl Beşiktaş ve Kadıköy’de yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 genç kız, motosikletli ve kasklı bir sapığın cinsel saldırısına uğramıştı. Kaskını hiç çıkartmayan sapık, Kadıköy’de lise öğrencisi A.A.’ya tecavüze yeltendiği sırada bir sitenin güvenlik kameralarınca 3 saniye boyunca görüntülenmişti. Tecavüz olaylarının yaşandığı dönemde İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde görev yapan Şahin Ö., ifadesinde bu olayları kabul etmedi. Ancak İstanbul’daki olayda mağdurlardan elde edilen şüpheliye ait sperm örnekleri, Ankara’ya gönderildi. İstanbul polisi de, Ankara polisinden çizilen robot resimleri istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24