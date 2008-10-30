İstanbul'da da 3 kıza tecavüz etmiş

Ankara'da 5 kız çocuğuna tecavüz eden ödüllü tenor Şahin Ö. Adli Tıp Raporu'na göre İstanbul'da da 3 ayrı tecavüz olayının faili...





İstanbul’da geçen yıl Beşiktaş ve Kadıköy’de yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 genç kız, motosikletli ve kasklı bir sapığın cinsel saldırısına uğramıştı. Kaskını hiç çıkartmayan sapık, Kadıköy’de lise öğrencisi A.A.’ya tecavüze yeltendiği sırada bir sitenin güvenlik kameralarınca 3 saniye boyunca görüntülenmişti. Tecavüz olaylarının yaşandığı dönemde İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde görev yapan Şahin Ö., ifadesinde bu olayları kabul etmedi. Ancak İstanbul’daki olayda mağdurlardan elde edilen şüpheliye ait sperm örnekleri, Ankara’ya gönderildi. İstanbul polisi de, Ankara polisinden çizilen robot resimleri istedi.



