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İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

Toplantıda terörle mücadele konusu ele alındı

11 Aralık 2016 19:39

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Yıldız Mabeyn Köşkü'nde güvenlik zirvesi toplantısı yapıldı. 2 saat süren toplantıda terörle mücadele konusunun konuşulduğu bildirildi.

Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Veysi Kaynak ve Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgili üst düzey bürokratların katıldığı belirtildi.

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