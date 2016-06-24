İstanbul'da çocuk felci aşısı bulunamıyor

Bebekler için hayati önem taşıyan çocuk felci aşısı, yaklaşık 3 haftadan bu yana İstanbul'da bulunamıyor.

Aile sağlık merkezlerinde, hastanelerde, OPA yani çocuk felci aşısı 2-3 haftadır zor bulunuyor. Bazı yerlerde aşı hiç yok ya da sayısı yetersiz.

Kendisine bağlı olan bebeklere aşı yapamadığını belirten İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Engin Çapar, 40 civarı bebeğim var. OPA aşısı 2-3 hafta kadar olmadığı için bunların hiçbir tanesine aşı yapamadım. Aşının gelmesini bekliyoruz” dedi.

"Kalıcı sakatlığa neden oluyor"

Çocuk felci aşısı bebeklere altıncı ve onsekizinci aylarda yapılıyor. Aşının zamanında uygulanması, etkinliği için önemli.

Dr. Çapar, aşının neden önemli olduğunu şu sözlerle özetledi: “Çocuk felci hastalığı, kalıcı sakatlığa yol açabilen bir hastalık. Çocuğun, tekerlekli sandalyeye bağımlı olmasını, yürüyememesini sağlayan bir hastalık. Bu nedenle çocukların aşılanması çok önemli.”

Sağlık Bakanlığı: Sorun cuma günü giderilecek

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise aşıların aile hekimlerine dağıtımında sıkıntı yaşanmış olabileceğini ancak depolarda 2 yıllık aşı bulunduğunu ve cuma gününden itibaren sorununun giderileceğini belirtti.