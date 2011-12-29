-İstanbul'da cinayet yüzde 60 azaldı İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - İstanbul Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun, son 5 yıla bakıldığındaki kentteki cinayet olaylarında gözle görülür bir azalma olduğunu belirterek, ''2005 yılında 600 civarında olan cinayet olayları, 2006'da 550'ye, 2007'de 420'ye, 2008'de 345'e, 2009'da 320'ye, 2010 yılında 256'e, bu yıl da 240'a düştü'' dedi. Cinayet ve gasp olaylarından sorumlu İstanbul Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 yıla bakıldığında cinayet olaylarında gözle görülür bir azalma olduğunu söyledi. Coşkun, şunları kaydetti: ''2005 yılında 600 civarında olan cinayet olayları, 2006'da 550'ye, 2007'de 420'ye, 2008'de 345'e, 2009'da 320'ye, 2010 yılında 256'e, bu yıl da 240'a düştü. Her yıl olay aydınlatma oranımız yüzde 90'nın üzerindedir. Bu yıl da yüzde 94 civarında olayımız aydınlatılmıştır. Bu yıl şüphelilerinin tespit edildiği, ancak yakalama çalışmaları süren 8 olayımız var. Bu yıl 18 faili meçhul olayımız var. Bunları aydınlatma çalışmalarımız da devam ediyor.'' Bu yıl işlenen cinayetlerden küçük yaşta çocukların hem şüpheli hem de maktul olarak karıştığı 3-4 olayın bulunduğunu hatırlatan Coşkun, bu yıl işlenen 240 cinayete ilişkin 535 kişinin şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığını, bunların 300'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini anlattı. İkamet içi, ikamet dışı olmak üzere olayların 2'ye ayrıldığını, son 2 yıl içerisinde sokakta işlenen cinayet sayısında çok büyük düşüşler kaydettiklerini belirten Çoşkun, ''Bunun da sebebi, ilçelerimizde hizmet veren önleyici hizmet ekiplerinin sayısının son 2 yılda 300'den 900'e çıkartılması oldu. Yine 100-150 civarında olan güven timlerimizdeki personel sayısı 1300'e çıkartıldı. Önleyici hizmet ekiplerimiz, sürekli ilçelerimizde, umuma açık yerlerde, park ve bahçelerde yaptıkları kontroller neticesinde, kavga, husumet ya da alkol sebebiyle işlenebilecek cinayetleri önlenmiş oldu'' dedi. ''Bu yıl aile içi şiddet ya da geçimsizlik nedeniyle meydana gelen kadın cinayeti sayısı 37 oldu. Bunlardan 34'ü çözüldü'' diyen Coşkun, şunları kaydetti: ''Diğer 3'ünü aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde 2007 yılında 57, 2008'de 46, 2009'da 48, 2010'da 43 kadın cinayeti işlenmişti. Bu cinayetlerden 206'sını aydınlattık. Bunlarla ilgili 185 şüpheli yakalandı. Bu yılki 37 kadın cinayetine ilişkin de 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.'' Kadına karşı şiddet konusundaki mücadelede yeni çalışmaların olduğunu da belirten Coşkun, ''Her ilçede kadına karşı şiddet konularıyla ilgilenmek üzere belirli bir personel görevlendirildi. Bu arkadaşların konuyla ilgili eğitimleri tamamlandı. Bu arkadaşlarımız, bir kadın mağdur, eşinden şiddet görmüş, şikayetçi olarak polis merkezine geldiğinde derdini dinleyip, müracaatını alacak. Arkadaşlarımız, kadının koruma talebi ya da sığınma evine yerleştirilmesi tarzında isteği ne ise o doğrultuda hareket edecek'' dedi.