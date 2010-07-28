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Dünya

İSTANBUL'DA ÇEKİLEN DİZLERE BÜYÜK İLGİ İSLAMABAD (A.A)

28 Temmuz 2010 13:06

-İSTANBUL'DA ÇEKİLEN DİZLERE BÜYÜK İLGİ İSLAMABAD (A.A) - 28.07.2010 - Pakistan'ın, çekimleri İstanbulda yapılan "Yariyan" (Dostluklar) ve "Hal-i Dil" (Gönül Hali) adlı Pakistan dizileri, ülkede en çok izlenen diziler arasına girdi. Dizilerin yapımcısı Asıf Rıza Mir, İstanbul'un, Pakistan halkının çoğunluğunun tanıdığı bir kent olması ve kentin eşsiz güzelliğinin, çekimlerin İstanbul'da yapılması fikrini getirdiğini söyledi.  Ülkede dizilerin, 20:00 ile 23:00 saatleri arasında en fazla izlenen televizyon yapımları arasında yer aldığını belirten Mir, "50 milyondan fazla Pakistanlıya İstanbul'u sevdirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. ABD, İngiltere, Kanada ve Avrupa'da yaşayan Pakistanlıların da dizileri takip ettiklerini söyleyen Mir, dünyanın her yerinde yaşayan Pakistanlılardan olumlu tepkiler geldiğini ifade etti. Dizilerin ulaşım sponsorluğunu yapan Türk Hava Yolları'na (THY) teşekkür eden Mir, gelecek yayın dönemi için Karadeniz bölgesinde çekilecek projeleri bulunduğunu belirtti.  THY Pakistan Müdürü Utku Yazan ise, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkıda bulunan THY'nin, Pakistan'da kültür, sanat, spor ve turizm çevreleri desteklemeye devam edeceğini kaydetti. "Dostluklar" isimli dizi pazar günleri ARY televizyon kanalında, "Gönül Hali" dizisi de pazartesi günleri GEO televizyon kanalında ekrana geliyor.

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