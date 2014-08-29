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Kültür-Sanat

İstanbul'da çekilecek Cehennem'in başrolünde yine Tom Hanks var

Yazdığı kitaplar en çok satanlar listesinin başında yer alan Dan Brown'ın 'Cehennem' romanı sinemaya uyarlanıyor

29 Ağustos 2014 02:42

Da Vinci Şifresi serisi ile dünyanın en çok satan yazarları arasına giren, kitapları sayısız dile tercüme edilen Dan Brown'un 'Cehennem' romanı sinema perdesine aktarılıyor. Daha önce de romanları filme uyarlanan Brown'un yeni yapımcısı Sony Pictures ve Imagine Entertainment olacak.

Merakla beklenen bir konu ise 'Cehennem'in sinema uyarlamasında kimlerin rol alacağıydı. Daha önce Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar filmlerinde de rol alan Tom Hanks, can verdiği karakterin devamlılığını sağlayarak, 'Cehennem'de yine profesör Robert Langdon'u canlandıracak.

 

Filmin bazı sahneleri İstanbul'da çekilecek

 

Yönetmenliğini Ron Howard'ın yapacağı filmin Türkiye açısından sürprizi ise İstanbul'da çekilecek sahnelerin yer alması.

'Cehennem' filmi, romanı okuyanlar için konu itibariyle yeni bir bilgi içermeyecekse de Simgebilim Profesörü Robert Langdon'un serüveni devam edecek. Başından vurulmuş bir halde hastane odasında gözünü açan Langdon, evinden binlerce kilometre uzakta, Floransa'dadır.

Ancak buraya nasıl geldiğini asla hatırlamamaktadır. Bu defa edebiyat tarihinin en büyük dehalarından biri olan Dante'nin şifrelerinin peşine düşer. Ancak şimdiye kadar karşılaştıklarından çok daha tehlikeli bir macera onu beklemektedir.

 

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