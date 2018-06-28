İstanbul'da caz zamanı; festivalde bu hafta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 21 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran - 17 Temmuz arasında kentin dört bir yanındaki farklı mekanlarda verilecek konserlerle müzikseverleri ağırlayacak.

Festivalin ilk haftasında cazın ve güncel müziğin dikkat çeken yeni sesleri ve usta isimleri şehirde müziğin sınırlarını zorlayan, birbirinden başarılı performanslarıyla sahnede olacak.

“Gece Gezmesi” etkinliği, yarın (28 Haziran) Kadıköy'de...

Bu yıl dördüncüsü Vodafone Freezone sponsorluğunda gerçekleşecek “Gece Gezmesi” etkinliği, müzik şenliği ruhunu Kadıköy haritasına taşımaya devam ediyor. “Gece Gezmesi” etkinlikleri kapsamında Kalben, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Islandman, Nilipek., Melike Şahin, Taner Öngür & 43,75 ve Focan & Bıyıkoğlu Organic Quartet’in yanı sıra yeni albümü Miles Kuçles'i geçtiğimiz aylarda yayımlayan caz müzisyeni ve besteci Selim Selçuk, son dönemde solo davul projesiyle dikkat çeken sanatçı ve müzisyen Cevdet Erek, sakin tonlu şarkıların ardından güçlü, rock’n roll tatlar yakaladıkları şarkıları ile geniş bir hayran kitlesi edinen Dolu Kadehi Ters Tut ve “ruh pop” olarak tanımladıkları türdeki ilk albümleri ile göz açıp kapayıncaya kadar dinleyicilerin favori projelerinden biri haline gelen Ati ve Aşk Üçgeni bulunuyor.

Anadolu yakasında indie rock, elektronik müzik ve caz tınları...

Anadolu yakasında indie rock, elektronik müzik ve caz gibi farklı tınılarının yankılanacağı Gece Gezmesi’nde ayrıca, İstanbullu müzisyen ikili, Ekin Sanaç ve Berna Göl’ün ortak projesi kim ki o, perküsyoncu, udi Yinon Muallem’in Hakan Gürbüz ve İsmail Altunbaş ile yeni projesi TaKiDum, Aralık ayında yayımladığı “Cızgan” albümü ile dikkatleri çeken genç besteci ve şarkıcı Selin Sümbültepe, Ankaralı genç punk-rock grubu Al'York, Nardis Caz Vokal yarışmasında dereceye giren genç isimlerden Sibel Demir’in yanısıra Ahmedowsky Trio, Ahmetjah Meets Ladies On Records, Klan, Melike Şahin, Ozoyo, So Duo ve Dostlar yerli sahnenin sevilen grupları yer alacak.

Biletler nerede?

25. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alınabilir. Tüm konserlerdetam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli biletler de satışa sunuluyor. Ayakta düzende gerçekleşecek konserlerde etkinlik günü kapı fiyatı uygulanıyor. Lale Kart sahipleri biletlerini öncelikli olarak ve %25’e varan özel indirimlerle alabilir, festival boyunca Lale Kart 360 etkinlik serisi kapsamında pek çok özel etkinliğe de katılabilirler.