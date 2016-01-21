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İstanbul'da canlı bomba saldırısını önlemek için 800 kişilik koruma timi

Koruma timleri 24 saat boyunca görev yapacak

Fotoğraf: Arşiv

21 Ocak 2016 13:08

Sultanahmet’te yaşanan canlı bomba saldırısından sonra güvenlik önlemlerini artıran emniyet müdürlüğü İstanbul’un kalabalık semtlerinde 24 saat devriye gezmesi için 800 kişilik bir koruma timi oluşturdu.

Vatan’dan Mehmet Ali Demir’in haberine göre resmi ve sivil polislerden oluşacak yaklaşık 800 kişilik ekipler 24 saat boyunca şehrin önemli noktalarında görev alacak. İlk olarak Beyazıt, Eminönü, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Üsküdar ve Beşiktaş gibi merkezi semtlerde görev yapacak polisler şüpheli gördükleri kişiler hakkında GBT çalışması yapacak.

Oluşturulan ekiplerle, istihbarat birimleri tarafından belirlenen ve eylem yapabilme ihtimali bulunan kişi ve kişilerin bilgileri ve fotoğrafları da paylaşıldı. Bu ekiplerin ellerindeki bilgiler ışığında çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Belirlenen ilçeler dışında güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkartan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, metro ve metrobüslerdeki ekiplerin dışında şehir hatları vapurlarını da kontrol edecek. Yolcu kılığında da görev yapacak olan sivil güven timleri, şüpheli gördükleri kişi ve kişiler hakkında çalışma yapacak.

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