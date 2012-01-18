-İstanbul'da buzlanma uyarısı İSTANBUL (A.A) - 18.01.2012 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezince(AKOM), İstanbul genelinde gece boyunca yollarda buzlanma meydana geleceğinin tahmin edildiği belirtilerek, sürücülerin dikkatli araç kullanmaları ve gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini kaybetmeye başladığı, yağışın Anadolu yakasında hafif aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, ''İstanbul genelinde gece boyunca yollarda buzlanma meydana geleceği tahmin ediliyor. Sürücülerin dikkatli araç kullanmaları ve gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmaları önemle duyurulur'' ifadesine yer verildi. Sarıyer, Ümraniye, Beykoz, Kartal, Şile ve Ağva'da etkili olan yağışın herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirilen açıklamada, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin ana arterlerde tuz serpme ve küreme çalışması yaptığı belirtildi. Açıklamada, 300 personel ve 187 aracın karın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptığı kaydedilerek, Avrupa yakasında ekiplerin, buzlanmaya karşı hazır bekletildiği, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi'nden gelen bilgiler doğrultusunda tuzlama çalışmalarının devam edeceği aktarıldı.