İstanbul'da buzlanma uyarısı

T24- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sabaha karşı hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, çiğ ve kırağı nedeniyle yollarda buzlanma ihtimali olduğunu bildirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul'u etkisi altına alan yağmur ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.



Saatte hızı yer yer 95 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 14 ayrı noktada çatı uçması ile televizyon antenleri, iş yerleri tabelalarının devrildiği, olaylara itfaiye, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.Kartal-Yalova, Yalova-Kartal deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği hatırlatılan, ancak şehir hatları vapur seferlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:



“Bu gece sabaha karşı hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çiğ ve kırağı nedeniyle yollarda buzlanma ihtimali var. İstanbul genelinde kurulu olan yol sensörlerinden gelecek uyarılara göre yollarda tuzlanma ve solüsyon çalışması yapılacak. Sürücülerin öncelikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olmaları, süratlerini azaltmaları gerekmektedir.”