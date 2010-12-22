-İSTANBUL'DA BÜTÇENİN YÜZDE 62'Sİ YATIRIMA İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, belediyenin 2011 yılı konsolide bütçesinin 7 milyar liranın üzerindeki bölümünü, ana bütçenin de yüzde 62'sini yatırıma ayırdıklarını belirterek, ''Sıkıntıya düşen bir belediye yatırım yapmaz, yatırımlarını geri çeker. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını yüzde 62'lere kadar çıkarması, bir sıkıntı olmadığının göstergesidir'' dedi. Guardian gazetesinde, İstanbul'un da aralarında bulunduğu Avrupa'daki bazı şehirlerin kredi durumunun kırılgan olduğuna dair habere ilişkin soruları yanıtlayan Topbaş, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Bernard Emie'nin, Türk Fransız Ticaret Derneğinin düzenlediği toplantıda, İstanbul'un çok ciddi gelişmeler gösterdiğini, ekonomideki başarısı sebebiyle de dünyanın dikkatini çektiğini, ayrıca, kredisinin çok yüksek olması nedeniyle de Fransız Kalkınma Ajansının, 120 milyon avroluk krediyi, hazine garantisi olmaksızın verdiğini söylediğini anımsattı. Büyükelçi Emie'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine güvendiklerini, ekonomide geldiği başarıyı da takdir ettiklerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fransız yatırımcı iş adamlarının birlikte çalışmaktan memnun olduklarını ifade ettiğini anlatan Topbaş, ''Bu ifadeler şunu gösteriyor: İstanbul'daki gelişmeler, somut olarak ortada ve herkes bunu takip ediyor. İstanbul ile ilgili kanaatler, resmi çevreler ve iş adamlarınca da tescil ediliyor''dedi. -''HÜKÜMETİN KREDİSİYLE EŞDEĞER''- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kredisinin şu anda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kredisiyle eşdeğerde olduğunu ifade eden Topbaş, şunları kaydetti: ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi her daim dış borçlanmalarda, Hazine kefaleti garantisi olmaksızın borçlanabilecek bir güçte. Bunu herkes kabul ediyor. Tüm yatırımcılar, iş adamları çok değişik tekliflerle bize gelmekte. Çok ciddi anlamda yatırım talebi var, bizimle birlikte iş yapmak isteyenler var. Biz de kendi bütçemizi ona göre düzenliyoruz. 2011 yılı konsolide bütçemizin 7 milyarın üzerindeki bir bölümünü, ana bütçemizin yüzde 62'sini yatırıma ayırdık. Sıkıntıya düşen bir belediye, yatırım yapmaz, yatırımlarını geri çeker. Yatırım yapmayıp, sadece kendi sistemi içinde kavrulmaya çalışıp, yatırımları kısar. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, yatırımlarını, yüzde 62'lere kadar çıkarması, bir sıkıntı olmadığının göstergesidir.'' -''GÜVEN DUYULUYOR''- ''Çok büyük yatırımlar yaptığınız için iç ve dış borçlanmalar yapmanız gayet doğaldır. Onları iyi dengeleyip, kendinizi çok iyi hazırladığınız zaman normaldir'' diye konuşan Topbaş, şunları dile getirdi: ''İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, metrolarla ilgili almış olduğu kredi miktarı 1 milyar 570 milyon avro. Bu, çok ciddi, iyi bir değer ve tamamen Belediyenin hazine garantisi olmaksızın aldığı bir kredi. Bunun 120 milyon avrosu Fransız Kalkınma Ajansından, 700 milyon avrosu Avrupa Yatırım Bankasından. Avrupa Yatırım Bankası ilk kez kendi birliği dışında bir yere bu kadar parayı veriyor. 751 milyon avroyu da Fortis Bank konsorsiyumundan aldık. Bunlar da gösteriyor ki bu kadar ciddi rakamlar, Hazine garantisi olmaksızın güven duyulmayan bir yere verilmez. Bunlar bizim çok iyi bir yatırım ve para politikası izlediğimizin işaretleridir.''