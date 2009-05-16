İstanbul'da bugün kapalı yollara dikkat!

19 Mayıs Bayramı nedeniyle İstanbul'da bugün ve 24 Mayıs tarihinde bazı yollar trafiğe kapatılacak



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleriyle ilgili Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı.



Buna göre, bugün saat 10.00'da Şişli Atatürk Müzesi ile Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı arasında "Milli Mücadelede İlk Adım Yürüyüşü", 24 Mayıs Pazar günü de "Ata'ya Saygı ve Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle saat 08.00'den itibaren program güzergahındaki bazı yollar kademeli olarak trafiğe kapatılacak.



Divan Kavşağı, Yedikuyular Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde trafik akışına izin verilmeyecek.



Bu yollara alternatif olarak Dolapdere'den gelen akış Pangaltı'na, Kadırgalar'dan gelen akış Mete Kavşağı'na, Mete Kavşağı'na gelen akış Taşkışla Caddesi'ne, Beşiktaş'tan gelen akış Akaretler'den kesilip Spor Caddesi'ne, Karaköy'den gelen akış Fındıklı ışıklardan 'U' dönüşü yaptırılarak Karaköy'e, Bayıldım Caddesi'nden gelen akış Bayıldım alt baştan kesilip Küçükçiftlik Caddesi'ne, Tarlabaşı'ndan gelen akış Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu güzergaha, Abdulhak Hamit Caddesi'nden gelen akış Çiçekçi ışıklardan Unkapanı istikametine, Mecidiyeköy Caddesi'nden gelen akış Kuştepe'ye, Abide-i Hürriyet Caddesi'nden gelen akış Ergenekon Caddesi'ne, Ergenekon Caddesi'nden gelen akış Kurtuluş ve Dolapdere caddelerine, Valikonağı Caddesi'nden gelen akış Abdi İpekçi Caddesi'ne, Abdi İpekçi Caddesi'nden gelen akış da Teşvikiye Caddesi ve Bayıldım alt başa yönlendirilecek.



