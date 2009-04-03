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Yaşam

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat!

Kadıköy'de düzenlenecek açık hava toplantısı nedeniyle bugün bazı yollar kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacak.

03 Nisan 2009 03:00

Kadıköy'de düzenlenecek açık hava toplantısı nedeniyle bugün bazı yollar kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İskele Meydanı'ndaki açık hava toplantısı nedeniyle bugün saat 10.00'dan toplantı bitimine kadar, Tıbbiye Caddesi'nden gelen akım, Rıhtım Caddesi, Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm yol, Söğütlüçeşme Caddesi'nden rıhtıma inen ara sokaklar, Orgeneral Şahap Gürler, Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddelerinin gerektiğinde kontrollü olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Tıbbiye Caddesi'nden gelen trafiğin Burhan Felek Caddesi'nden E-5 yönüne ve Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa Işıklar istikametine; Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafiğin Altıyol Boğa Meydanı'ndan rıhtıma inişi engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine; Moda'dan gelen trafiğin ise Mühürdar Kavşak'tan geri yönlendirileceği duyuruldu.

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