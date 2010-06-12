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Yaşam

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı

Kadıköy İskele Meydanı'nda bugün yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

12 Haziran 2010 03:00

T24 - Kadıköy İskele Meydanı'nda bugün yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 12.00'den itibaren açık hava toplantısı sona erinceye kadar Tıbbiye Caddesi'ne gelen akım Rıhtım Caddesi, Altıyol Meydan'dan Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm yol, Söğütlüçeşme Caddesi'nden Rıhtım'a inen ara sokaklar ve Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nin trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddelerinin ise ihtiyaç duyulduğunda trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Kapatılacak yollara alternatif olarak, Tıbbiye Caddesi'nden gelen trafik akımının Burhanfelek Caddesi'nden E-5 yönüne, Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine, Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen akımın Altıyol Meydanı'ndan Rıhtıma iniş engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine yönlendirileceği, Moda'dan gelen akımın ise Mühürdar Kavşağı'ndan geri döndürüleceği bildirildi.


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