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Spor

İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı olacak

Fenerbahçe ile Kayserispor bugün karşı karşıya gelecek

05 Nisan 2017 16:54

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle bugün saat 17.30’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre araç trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

• D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne kadar gelen Güney bağlantı yolu.

 • Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım).

• Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım).

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FenerbahçeKayserisporyollar kapalıTürkiye Kupası

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