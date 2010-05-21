İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı

T24 - İstanbul'un fethinin 29 Mayıs'ta yapılacak 557. yılı kutlama töreninin ön provasının yapılacağı bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belgratkapı'da yapılacak olan genel prova nedeniyle bugün saat 08.00'den itibaren 10. Yıl Caddesi, Topkapı Varyant'tan Yedikule sahil istikameti, Zeytinburnu'ndan 10. Yıl yönü, Seyitnizam Caddesi, Seyitnizam Camisi önü kavşağından Belgratkapı Caddesi, Balıklı Rum Hastanesi önü kavşağından Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nin Balıklı Kazlıçeşme Yolu kesişiminden sonrası trafiğe kapatılacak.



Topkapı istikametinden gelen sürücüler, Mevlana Kapı'dan Zeytinburnu Mevlevihane Caddesi'ne giriş yaparak, Davutpaşa-Kazlıçeşme yolundan Seyitnizam Caddesi Kavşağı'ndan Asım Kazancıgil Caddesi'ni takiben, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi kavşağından Balıklı Kazlıçeşme yolu, Ermeni hastanesi kavşağı Zakirpaşa Sokak'tan Abay ve Zübeyde Hanım caddelerinden, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı üst geçit köprüsünden Sahil Kennedy Caddesi'ne yönlendirilecek.



Yedikule istikametinden gelen sürücüler de Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Köprüsü üzerinden Abay Caddesi Zakir Paşa Sokak Ermeni Hastanesi Kavşağı, Asım Kazancıgil Caddesi Seyitnizam Kavşağı ve Davutpaşa Kazlıçeşme Sokak'tan Mevlana Kapı'ya çıkış yollarını alternatif olarak kullanabilecek.