İstanbul'da bir sürrealist: Salvador Dali

İstanbul'da sergi sezonu başlıyor

Zonaro gözüyle İstanbul

20. yüzyılın en önemli sanatçılarından, sürrealizm akımının temsilcisi Salvador Dali'nin kapsamlı bir retrospektifi niteliğini taşıyacak.Sergide, yağlı boya tablolar, çizimler ve grafiklerden oluşan 270 eserin yanı sıra, el yazmaları, fotoğraflar ve çeşitli dokümanlar yer alacak.Gala-Salvador Dali Vakfı koleksiyonuna ait eserlerle, vakıf dışında gerçekleştirilen en büyük geçici sergi olma özelliğini taşıyacak sergide, İstanbullular, Salvador Dali'yi daha yakından tanıyacak.Sergi, 20 Ocak 2009 tarihine kadar açık kalacak.Sergi kapsamında ayrıca, çocuklara yönelik eğitim etkinlikleri düzenlenecek. Çocuklar, Dali'nin gizemli resimleriyle tanışacak, saklanmış imgeleri arayacak ve oyun oynamayı çok seven Dali'nin oyunlarıyla sıra dışı bir eğlenceye katılacak.Nesnelerden Sürreal Kolajlar, Yumuşak Portreler, Çılgın Tasarımlar, Dali'nin Cadaques'i Üzerinde Çocukların Cadaques'i, Gerçeküstü Fotoğraflar, Bilmece Resimler, Yeni Tasarım Hayvanlar gibi etkinliklerin yer aldığı program, çocuklara Dali'yi tanıtmanın yanı sıra sürrealizmi öğrenerek, yapacakları çalışmalarda uygulamalarını amaçlıyor.Sergi öncesi aktiviteler, rehberli sergi turu ve atölye çalışmasından oluşan programlara, 4–5, 6–7, 8–9, 10–11, 12–14 ve 15–17 yaş aralığındaki çocuklar kayıt yaptırabilecek.20 kişiyle sınırlı olan gruplara katılımın ücretsiz olduğu programlar, pazartesi hariç her gün yapılacak.Sürrealizm akımının en önde gelen temsilcilerinden İspanyol ressam ve özgün baskı sanatçısı Salvador Dali 11 Mayıs 1904'te doğdu.Madrid Güzel Sanatlar Okulu'nda eğitim gördüğü sıralarda metafizik resmin öncülerinden de Chirico ve Carra'nın etkisi altında kaldı.1927'de Madrid'de İber Sanatçılar Derneğinin sergilerine katılmaya başladı ayrıca Barselona'da Dalmau Galerisi'nde sergiler açtı. 1928'de iki kez Paris'e gitti ve Picasso ve Miro ile tanıştı. Ertesi yıl Goemans Galerisi'nde yapıtlarını sergiledi ve sürrealizm akımına katıldı.Yaşamı boyunca olağan dışı tavırlarıyla dikkati çeken Dali, Sigmund Freud'un bilinçaltı imgelerin erotik çağrışımları üzerine yazdıklarından ve Paris sürrealistlerinin bilinçaltını ortaya çıkarma eğilimlerinden büyük ölçüde etkilenmişti.Yapıtlarında yarattığı düşsel gerçekçilik, betimlediği gerçek dışı düşsel mekan ve garip düşsel imgelem ile bir karşıtlık oluşturuyordu. Bu yapıtlarda düşle gerçeği ayırmak neredeyse olanaksızdı. Dali'nin amacı günlük uğraşıları alaycı bir tavırla düşsel hale getirmekti.Dali 1937'deki İtalya gezisinde Raffaello ile İtalyan barok ressamların etkisi altına girdi ve kendine özgü bir çağdaş klasikçilik arayışına yöneldi.1939'da Andre Breton tarafından sürrealistler grubundan çıkarılan Dali, 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1940'ta birçok Avrupalı sanatçı gibi ABD'ye gitti ve 1941'de New York kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde bir retrospektif sergi açtı.Dali 2. Dünya Savaşı sonrasında mistik bir anlayışa yönelmekle birlikte, sürrealist ögelerden bütünüyle uzaklaşmadı. Sanatçı, 23 Ocak 1989'da hayatını kaybetti.