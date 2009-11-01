İstanbul'da bir polis şehit

Esenyurt Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde saat 23.00 sıralarında devriye gezen polis ekibi, uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla E.G (16) ve bir arkadaşını gözaltına aldı. Küçük yaştaki iki zanlı, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Polis, sorgulama öncesi çocukları sağlık kontrolünden geçirmek üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kırmızı ışıkta polis otosundan kaçtı

Burada doktor tarafından muayene edilen çocuklar tekrar ekip otosuna bindirildi. Polis merkezine doğru yola çıkan ekip otosu kırmızı ışıkta durduğu sırada iddiaya göre arka koltukta oturan E.G., polislerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kapıyı açıp kaçmaya başladı. Polis memuru Halil Taşçı ve arkadaşı E.G.'ye dur ihtarı yapıp, peşine düştüler.

Silah boğuşmada ateş aldı

Ara sokaklardaki kısa süreli kovalamacanın ardından polis memurlarından biri E.G.'yi yakaladı. E.G. polise direnince zanlı ile polis arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada E.G.yi yakalayan polis memurunun silahından çıkan kurşun, yardıma gelen polis memuru Halil Taşçı'nın başına isabet etti. Yaralanan Taşçı, kanlar içinde yere düştü. Mesai arkadaşları tarafından hemen hastaneye götürülen 1 çocuk babası Halil Taşçı, doktorların tüm çabasına ragmen hastanede hayatını kaybetti.

Çapkın hastaneye geldi

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, olayı duyar duymaz bilgi almak için Taşçı'nın kaldırıldığı Esenyurt Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastane çıkışında gazetecilere olayın oluş şeklini anlatan Çapkın: " Halkın huzurunu sağlamak için var olan polislik zor bir meslek, ölümde var işimizin içerisinde, bir arkadaşımızı kaybettik. Tüm teşkilata ve ailesine başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu Zanlının yakalanması için polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.