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Yaşam

İstanbul'da bir otelde 23 kişi doğalgazdan zehirlendi

İstanbul Fatih'te "Modern Sultan Oteli"nde meydana gelen doğalgaz kaçağında 23 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

31 Aralık 2012 09:50

İstanbul Fatih'te bir otelde meydana gelen doğalgaz kaçağı nedeniyle 23 kişi hastanelik oldu. Zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılan kişilerin çoğunun turist olduğu öğrenildi.
 
İstanbul Fatih'te "Modern Sultan Oteli"nde meydana gelen doğalgaz kaçağının nedeni henüz bilinmiyor. Müşterilerden bazıları, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekibi tarafından ambulansa taşındı.

Doğalgaz kokusundan rahatsız olan esnaf durumu hemen itfaiyeye, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çoğu odasında baygın şekilde olan otel müşterileriyle karşılaştı.

Kilitli olan odalar itfaiye yardımıyla açılırken, baygın halde bulunan müşteriler battaniyelere sarılı bir şekilde sağlık ekipleri ve polislerin de yardımıyla ambulanslara taşındı.

Aralarında yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu 21 otel müşterisi ile iki personel ambulanslarla çevdedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bazı otel müşterilerinin durumununun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri otelin doğalgazını keserken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre olayın doğalgaz zehirlenmesinden dolayı meydana geldiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

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