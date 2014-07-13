İstanbul'da bir kadın sokak ortasında alnından vuruldu!

İstanbul Bağcılar'da ailesiyle birlikte misafirlikten dönen bir kadın, kaldırımda yürürken, bir araçtan açılan ateş alnından vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; eşi Naci Özsoy ve akrabalarıyla birlikte misafirlikten dönen Ayla Özsoy (42), Osmangazi Caddesinde kaldırımda yürürken, bir araçtan ateş açıldı. İçinde 3 kişi olduğu ifade edilen araçtan açılan ateş sonucu, kurşunlardan biri Ayla Özsoy'un alnına isabet etti. Özsoy'un yanındaki yakınları önce bayıldığını zannetti. Fakat daha sonra başından kan geldiği gören akrabaları tarafından çağrılan ambülansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özsoy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane morgunun kapısında bekleyen Ayla Özsoy'un yakınları, 15-20 kişi misafirliğe gittiklerini ve evlerine dönerken beyaz bir araçtan rastgele 3 el ateş edildiğini belirterek, kurşunlardan birinin alnına isabet etmesi sonucu Özsoy'un hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ayla Özsoy'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin bugün yakınları tarafından memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.

Polis, araçtan ateş açtıktan sonra kayıplara karışan 3 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.