T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da bir kadın sokak ortasında alnından vuruldu!

Bağcılar'da, ailesiyle birlikte misafirlikten dönerken kaldırımda yürüyen kadın, bir araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti

13 Temmuz 2014 11:52

İstanbul Bağcılar'da ailesiyle birlikte misafirlikten dönen bir kadın, kaldırımda yürürken, bir araçtan açılan ateş alnından vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; eşi Naci Özsoy ve akrabalarıyla birlikte misafirlikten dönen Ayla Özsoy (42), Osmangazi Caddesinde kaldırımda yürürken, bir araçtan ateş açıldı. İçinde 3 kişi olduğu ifade edilen araçtan açılan ateş sonucu, kurşunlardan biri Ayla Özsoy'un alnına isabet etti. Özsoy'un yanındaki yakınları önce bayıldığını zannetti. Fakat daha sonra başından kan geldiği gören akrabaları tarafından çağrılan ambülansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özsoy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Hastane morgunun kapısında bekleyen Ayla Özsoy'un yakınları, 15-20 kişi misafirliğe gittiklerini ve evlerine dönerken beyaz bir araçtan rastgele 3 el ateş edildiğini belirterek, kurşunlardan birinin alnına isabet etmesi sonucu Özsoy'un hayatını kaybettiğini ifade etti. 

Ayla Özsoy'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin bugün yakınları tarafından memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi. 

Polis, araçtan ateş açtıktan sonra kayıplara karışan 3 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

bağcılaristanbulkadıncinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24