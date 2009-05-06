İstanbul’da bir haftada 25 bin sürücüye ceza

İstanbul'da bir hafta içinde 25 bin 371 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte polisin sorumluluk bölgesinde 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 33 bin 279 araç kontrol edildi.



Sürücülerden 7 bin 118'ine yasak park, 65'ine korsan taşımacılık, 7 bin 302'sine kırmızı ışık ihlali, 250'sine alkollü araç kullanmak, 130'una renkli cam taktırmak, 2 bin 176'sına emniyet şeridi ihlali, 1534'üne seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 16'sına taşıma sınırı üzerinde yük almak veya dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklemek, 32'sine azami toplam ağırlıkların üzerinde yükleme yaptırmak, 6 bin 417'sine de Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden cezai işlem uygulandı.



Motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarda ise 171 sürücüye ceza kesildi. Bunlardan 34'üne belgesiz, 19'una yetersiz ehliyet sınıfıyla motosiklet kullanmak, 65'ine motosiklet kullanırken koruma başlığı takmamak, 53'üne de Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden ceza yazıldı.



Aynı tarihlerde taksilere ilişkin denetimlerde de Aksaray varyant altı, Çarşıkapı Meydan ve Ayasofya Meydanı'nda tramvay yolu ihlali ve duraklama yapan ya da kısa mesafeli yolcu almayan 160 sürücüye cezai işlem uygulandı.



Kentte bu tarihler arasında, 2 ölümlü, 154 yaralamalı, 508 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

