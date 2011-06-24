İstanbul'da bir çıplak: Miru Kim

Dünyanın birçok kentinde çıplak bir şekilde çektiği pozlarla tanınan ve bu fotoğrafları New York’ta sergileyen Amerikalı ünlü fotoğrafçı Miru Kim, İsta
24 Haziran 2011 03:00
T24- Dünyanın birçok kentinde çıplak bir şekilde çektiği pozlarla tanınan ve bu fotoğrafları New York’ta sergileyen Amerikalı ünlü fotoğrafçı Miru Kim, İstanbul’a da geldi. Aslen Güney Koreli olan Kim, 2010'un Mart ve Nisan aylarında geldiği İstanbul'da fotoğraflar çekildi ve bir video enstelasyonu yarattı. Kim, çalışmaları için Büyük Valide Han, Zeyrek, Sulukule ve Tarlabaşı’nda pozlar verdi. Ancak 30 yaşındaki sanatçı fotoğraf çektirirken Türk polisine yakalandı. Çıplak bir şekilde polis ile burun buruna gelen Miru, “O anda çok korktum” diye konuştu.