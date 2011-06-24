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Kültür-Sanat

İstanbul'da bir çıplak: Miru Kim

Dünyanın birçok kentinde çıplak bir şekilde çektiği pozlarla tanınan ve bu fotoğrafları New York’ta sergileyen Amerikalı ünlü fotoğrafçı Miru Kim, İsta

24 Haziran 2011 03:00

T24- Dünyanın birçok kentinde çıplak bir şekilde çektiği pozlarla tanınan ve bu fotoğrafları New York’ta sergileyen Amerikalı ünlü fotoğrafçı Miru Kim, İstanbul’a da geldi. Aslen Güney Koreli olan Kim, 2010'un Mart ve Nisan aylarında geldiği İstanbul'da fotoğraflar çekildi ve bir video enstelasyonu yarattı. Kim, çalışmaları için Büyük Valide Han, Zeyrek, Sulukule ve Tarlabaşı’nda pozlar verdi. Ancak 30 yaşındaki sanatçı fotoğraf çektirirken Türk polisine yakalandı. Çıplak bir şekilde polis ile burun buruna gelen Miru, “O anda çok korktum” diye konuştu.

Miru Kim'in video enstelasyonu için TIKLAYIN

Kim'in Naked City Spleen çalışmasında sergilecek İstanbul fotoğrafları için TIKLAYIN


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