İstanbul'da bir baba, iki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Salim Dereli isimli bir kişi, aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen 38 ve 43 yaşlarındaki 2 oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi, Çelik Sokak'ta olay öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, baba Salim Dereli, aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen oğulları Yusuf (43) ve Cemal Dereli (38) ile evde tartışmaya başladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ramazan Almaçayır’ın haberine göre, tartışma kısa sürede büyüyünce, baba Salim Dereli pompalı tüfekle önce Yusuf Dereli'yi ateş ederek öldürdü. Öfkeli baba, dışarıya kaçan diğer oğlu Cemal Dereli'yi de evin hemen önünde ateş ederek öldürdü.

Teslim oldu

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Baba Salim Dereli ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Yapılan incelemenin ardından, cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bir mahalle sakini, olayla ilgili olarak, "Aralarında anlaşmazlık vardı, iki oğlunu da öldürmüş" dedi.