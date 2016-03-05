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Yaşam

İstanbul'da beş ilçede elektrik kesintisi

AYEDAŞ, çalışma yapacağını duyurdu

05 Mart 2016 23:11

İstanbul'da pazar günü beş ilçenin elektriği kesilecek. Elektrik kesintisi yapılacak saatleri kendi resmi sitesinde açıklayan AYEDAŞ, kullanıcılarını mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları konusunda uyardı

İstanbul'da, Pendik, Sancaktepe, Çekmeköy, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallerinde 6 Mart Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Pendik, Sancaktepe, Çekmeköy, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerine 6 Mart Pazar günü elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik'te 09.00-13.00 saatleri arasında Şeyhli Mahallesi, Ada, Nar, Kılıç, Serin, Akdeniz, Burak, Saadet, Uysal, Sultan, İzzet, Can, Bakü, Bülbül, Zengin, Kaynarca, Kiram, Murat, Ankara, Sanayi, Akasya, Kanarya, Akit, Nizam, Vakit, Yurt, Mina, Şadırvan, Eren, Kumru sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe'de 03.00-06.00 saatleri arasında, Emek Mahallesi, Fatih, Kardeş, Bengü, Ihlamur, Kayalar, Zekibey, Buğra, Onur, Sevim, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal sokaklarına, 00.30- 03.00 saatleri arasında, Meclis Mahallesi, Yenice, Sarıgazi Mahallesi Semiha, Taner, İnanç, Temaşa, Ören, Atatürk, Martı, Yokuş, Timur, Yenice sokaklarına elektrik verilmeyecek.

Çekmeköy'de 12.00-14.00 saatleri arasında, Sırapınar Mahallesi, Beykoz Sokak, 08.00-16.00 saatleri arasında, Çamlık Mahallesi, Şile Yolu Sokak elektrik alamayacak.

Tuzla'da 09.00-15.00 saatleri arasında, Postane Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'ta, Ümraniye'de 10.00-15.00 saatleri arasında Site Mahallesi Talatpaşa Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

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