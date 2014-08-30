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'İstanbul'da beş çocuk tutukluya iki gün boyunca işkence yapıldı'

TUHAD-FED Temsilcisi Havva Özcan, çocukların aç, susuz bırakıldıklarını insanlık dışı işkenceye tabi tutulduğunu söyledi

30 Ağustos 2014 20:23

Beş çocuk tutukluya yargılandıkları davaların dosyalarındaki “yüz teşhisi” sebebiyle Ankara’dan İstanbul’a götürülüp, iki gün boyunca işkence, hakaret ve kötü muamele yapıldığı belirtildi.

Yargılandıkları davaların dosyalarında “yüz teşhisi” gerekçesiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilen D.A (16), S.D (16), ve F.E (16) ile 18 yaşını doldurdukları gerekçesiyle Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Botan Timur ve Harun Demir, 17 Ağustos’ta İstanbul’a götürüldü.

Özgür Gündem’de yer alan habere göre, yaklaşık 8 saatlik ring yolculuğunun ardından D.A (16), S.D (16), ve F.E (16), Maltepe Çocuk ve Gençlik Cezaevi’ne, Botan Timur ile Harun Demir ise Kartal Cezaevi’ne götürüldü.

Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) Ankara temsilcilerinden Havva Özcan, çocuklarla yaptıkları görüşmede iki gün süren sevk esnasında çocuklara işkence yapıldığını söyledi.

İstanbul’daki cezaevinde çocukların ayrı ayrı hücrelere konulduğunu kaydeden Özcan, “Doğru düzgün bir yatak olmayan, lağım kokan hücrelere konulduklarını söyledi çocuklar. Sabaha kadar uyuyamadıklarını söylediler. Geçici olarak kaldıkları cezaevinden ATK’ye götürülürken yasal olmamasına rağmen kelepçe takılıyor çocuklara” dedi.

Çocukların yaz günü aç, susuz bırakıldıklarını insanlık dışı işkenceye tabi tutulduğunu belirten Özcan, “Barıştan, kardeşlikten söz edilen bir süreçte biz nasıl barışacağız?” diye sordu.

 

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