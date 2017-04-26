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İstanbul’da beş bin polisle operasyon

200 noktada asayiş uygulaması yapıldı

26 Nisan 2017 01:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul genelinde 39 ilçede, 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' adı verilen asayiş denetimi yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik polislerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirildi.

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde deniz polisi teknelerde denetimeler yaptı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.Beyoğlu İmrahor Caddesi, Beşiktaş Levent, Fatih Balat ve Maltepe'de oluşturulan polis noktalarında, şüpheli görülerek durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçların içerisindeki kişilere de üst araması yapıldı.

Denetimlerin gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

 

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