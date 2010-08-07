İstanbul'da beklenen turizm patlaması yaşanmadı

T24- Avrupa Kültür Başkenti seçilen ve bu yıl 10 milyon turist hedefleyen İstanbul’da yılın 7 ayında gelen turist sayısı 4.2 milyonda kaldı. Bu rakamla İstanbul’un hedefe ulaşması zor.
İstanbul
’a Avrupa Kültür Başkenti olmak yaramadı. Bu yıl şehre 10 milyon turist gelmesi beklenirken yılın 7 ayında sayı 4 milyon 258 bin 118’de kaldı. Yılın bitmesine 5 ay kala ortaya konulan istatistikler, İstanbul’un 10 milyon turist hedefine ulaşılmasının zor olacağını gösteriyor.
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2010 yılı Ocak-Temmuz döneminde Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik ve Karaköy limanlarından İstanbul’a toplam 3 milyon 912 bin 908 yabancı turist
girişi oldu.
Ayrıca Edirne’deki Kapıkule, İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli kara hudut kapıları ile Kapıkule ve Uzunköprü gar hudut kapılarından giriş yapan yabancılardan 3’te birinin İstanbul’a geldiği belirlendi. Böylece İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı toplam 4 milyon 258 bin 118 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre, İstanbul’a gelen yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.9 oranında azaldı.
Ruslar ve İranlılar arttı
İstanbul’a gelen turistlerin 3 milyon 39 bin 518’i Atatürk Havalimanı’nı, 637 bin 874’ü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı, 782’si Haydarpaşa Limanını, 25 bin 398’i Karaköy Limanı’nı, 1697’si Pendik Limanı’nı tercih etti. Turistlerin milliyetlerine bakıldığında ilk
sırayı yüzde 14’lük oranla Almanlar aldı. İstanbul’u bu dönemde 516 bin 948 Alman, 224 bin 623 Rus, 205 bin 504 İtalyan, 202 bin 95 İngiliz, 201 bin 915 Amerikalı, 192 bin 230 Fransız, 149 bin 9 İranlı, 130 bin 972 Hollandalı, 110 bin 126 İspanyol, 96 bin 779 Japon, 74 bin 58 Ukraynalı, 72 bin 308 Azeri, 66 bin 580 Avusturyalı, 64 bin 373 Belçikalı ve 61 bin 44 Güney Koreli ziyaret etti.
2010’da önceki yılın aynı dönemine göre Rusya, İran, Japonya ve Güney Kore’den gelen ziyaretçi sayısı arttı.
Doluluklar yüksek ama rakamlar düşüyor
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, kent turizminde resmi rakamlara bakıldığında geçen yıla göre sayısal olarak bir düşmenin varlığının doğru olduğunu, ancak bunun aynı zamanda bir çelişkiyi de ortaya koyduğunu söyledi. Otellerden doluluk oranlarını aldıklarını, bu oranların geçen yıllara göre daha da yüksek çıktığını anlatan Bilgili, İstanbul’da kalış süresinin uzadığını, çok sayıda Arap turistin varlığının da görüldüğünü, buna rağmen rakamların düştüğünü ifade etti. Bilgili, “Karayoluyla gelen turistleri bu hesaba dahil etmiyoruz. Ayrıca önemli şehirlerimiz gümrüklü havalimanı olduğu için de turist transit geçiyor” dedi.