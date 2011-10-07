-İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan için yarın Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin bitimine kadar Fevzi Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar kademeli olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tenzile Erdoğan için yarın Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine yoğun katılım olacağından, Fevzi Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yolların cenaze töreni bitimine kadar kademeli olarak trafiğe kapatılacağı duyuruldu.