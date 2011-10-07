T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak   İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2011 23:41

-İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak   İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan için yarın Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin bitimine kadar Fevzi Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar kademeli olarak trafiğe kapatılacak.  İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tenzile Erdoğan için yarın Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine yoğun katılım olacağından, Fevzi Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yolların cenaze töreni bitimine kadar kademeli olarak trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24