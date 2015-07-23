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İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi

Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

23 Temmuz 2015 01:36

Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde 25Temmuz Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Beykoz'da 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Örnekköy Mahallesi ile Tahtaköprü, Şirindere, Maral Fatih Camisi sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi yapılacak diğer mahalle ve sokaklar şöyle:

"Çekmeköy'de 09.00-13.00 saatleri arasında Alemdağ Mahallesi Atabey 96, 95, 94, 92, 91, 90, 89, 93. sokakları, 09.30-14.00 saatleri arasında Şair Mehmet Akif Ersoy ile Havacılar sokakları, Sultançiftliği Mahallesi Rüya, Kemençe, Yudum, Seren, 19 Mayıs, Kıvılcım, Atatürk, Bayram sokakları, 09.00-18.00 saatleri arasında Gözde, Lise, Harika, 19 Mayıs, Didar, Hasır, Koru, Valide Sultan, Defnedalı, Arcan, İdeal, Ermiş, Günbay, Atatürk, Egemen, Bayram, Hale sokakları ile Çamlık Mahallesi Şile Yolu sokakları.

Maltepe'de 15.30-17.30 saatleri arasında Büyükbakkalköy Mahallesi Başıbüyük yolu, Yakacık yolu, Çiftlik yolu, Ferhatpaşa yolu sokakları, 13.00-16.00 saatleri arasında Cevizli Mahallesi Talatpaşa, Sema ve Tansel sokakları.

Sancaktepe'de 13.30-15.00 saatleri arasında Safa Mahallesi Tepeyolu, Sürpriz, Figan, Esenlik, Zülüf, Leyla, Mesken, Cami, Yeniyol, Güçlü, Sancaktar, Evim sokakları.

Pendik'te 10.00-12.00 saatleri arasında Velibaba Mahallesi Tamir Sokak, 13.00-15.00 arasında Esenler Mahallesi Kartal, Yardımcı, Rıfat Ilgaz sokakları, 09.00-14.00 arasında Esenyalı Mahallesi Sakalar, Nuh, Yıldırım, Yalı, Mühür, İbni Batuta, Muharip,Songül, Teyyare ,Serander, Nilüfer, Letafet, Mimoza, Vurgun, Mavi, Serüven, Arzuhal, Kauçuk, Evim, Karacadağ, İstiklal, Telkari, Istıranca, Harun, İmamı Azam, Hekim, Edebali, Pervane, Çiçek Dağı, Necmettin Erbakan, Eski, Mezkur, Memnun, Soybaşı, Sıcak, Seyrantepe, Ömrüm, Yamaç, Alim, Alemdağ, Hacıbey sokakları.

Ümraniye'de 09.00-13.00 saatleri arasında Çakmak Mahallesi Seyrek, Gençtürk, Defne, Ardıç sokakları."

 

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