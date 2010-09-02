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Yaşam

İSTANBUL'DA BAYRAM ÖNLEMLERİ İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2010 19:56

-İSTANBUL'DA BAYRAM ÖNLEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - İstanbul Valiliği, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için bir dizi önlem aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ile otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, eğlence yerlerinde güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirleri alınacak ve istihbarata azami önem verilecek. Bu kapsamda, zorunlu haller dışında emniyet ve jandarma personeline izin kullandırılmayacak, bayramlaşmalar gruplar halinde ve hizmet aksatılmadan nöbetleşe olarak gerçekleştirilecek. Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini sıklaştıracak. Sağlıkla ilgili konularda ve yangın tehlikelerine karşı gerekli tedbirler alınacak ve görevlendirilecek ekipler her an müdahaleye hazır halde bulundurulacak. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca göreve hazır ekipler oluşturulacak. Vatandaşların acil durumlarda başvurabilecekleri birimlerin telefon numaraları valiliğe bildirilerek, kamuoyuna duyurulması sağlanacak. Nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecek ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeyecek.

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