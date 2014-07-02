İstanbul'da barajlar susuzluk tehdidi altında

Aralıklarla yağan sağanak yağmurlara rağmen İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını olumsuz etkiliyor.



Açıklanan verilere göre İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 23.56’ya kadar geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tasarruf çağrısında bulunurken, son 2 ay içinde barajlardaki toplam doluluk oranının yüzde 30.09’dan yüzde 23.56’ya gerilemesi dikkat çekti.

5 baraj susuzluk tehdidi altında





İstanbul’a su sağlayan Elmalı, Ömerli, Terkos, Sazlıdere ve Alibey gibi barajlar susuzluk tehdidiyle karşı karşıya. Düzenli olarak açıklanan barajlardaki doluluk oranlarına göre kurak geçen yaz dönemi etkisini şiddetli bir şekilde sürdürüyor. Bahar aylarında yağan ve kimi yerlerde baskınlara bile neden olan sağanak yağışlar da kuraklığa çare olmadı. Barajlardaki doluluk oranları düzenli olarak düşmeye devam etti. bugün itibariyle yapılan tespitlere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 23.56’ya geriledi.

İSKİ’nin verilerine göre 1 Haziran 2014 günü (dün) İstanbul’a 2 milyon 808 bin 044 metreküp su verildi. Buna karşılık barajlardaki doluluk oranını yüzde 23,56 olarak açıklayan idare, mevcut su miktarını ise 204 milyon 632 bin metreküp olarak belirledi.

İSKİ verilerine göre doluluk oranlarında düzenli olarak azalma kaydediliyor. Buna göre 18 Haziran 2014 günü yüzde 26.53 olarak belirlenen doluluk oranları, 20 Haziran’da yüzde 26,3’e, 25 Haziran’da yüzde 25.38’e, 30 Haziran’da ise yüzde 23.87’ye geriledi. İdare sosyal medya hesabından bugün açıkladığı veri ile doluluk oranını yüzde 23.56 olarak açıkladı.

Mevcut su miktarını 204 milyon 632 bin metreküp olarak tespit eden İSKİ, 23 Haziran 2014’te yani yaklaşık bir hafta önce mevcut su miktarını 223 milyon 192 milyon metreküp olarak açıklamıştı.