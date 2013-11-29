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Yaşam

İstanbul'da barajlar son 5 yılın en düşük seviyesinde

İSKİ'dan alınan verilere göre su miktarında gözle görülür bir azalma var. Su miktarı geçen yıla göre yüzde 6.5 düştü

29 Kasım 2013 22:43

İstanbul'da 2009 yılında yüzde 87 olan barajlardaki doluluk oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 40'a düştü. İBB Başkanı Kadir Topbaş, "İnşallah sıkıntısız bir mevsim geçiririz ancak ihtiyacımız olan kar ve yağmur da gereklidir" dedi.

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesinde. 

İSKİ'dan alınan verilere göre su miktarında gözle görülür bir azalma var. Su miktarı geçen yıla göre yüzde 6.5 düştü. İstanbul'daki barajların Kasım ayı itibariyle son 5 yıllık doluluk oranları da şöyle: 

YILLAR

%

2009

87.42

2010

71.53

2011

56.49

2012

46.84

2013

40.39

 

Alibeyköy barajındaki kemerler ortaya çıktı 

 
Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Alibeyköy barajındaki doluluk oranı yüzde 18.67'a düştü. Suların çekilmesinin ardından normal zamanlarda su altında kalan kemerler tamamen görünür hale geldi. Kasım ayı itibariyle diğer barajlarda doluluk oranı ise; Sazlıdere yüzde 26.85, Büyükçekmece yüzde 36.66, Darlık yüzde 44, Terkos yüzde 51.72, Istrancalar yüzde 52.83 ve Ömerli yüzde 54.75... 
 

Topbaş: Doluluk oranımız yüzde 39'larda

 
Dün bir programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’un kar ve yağmura ihtiyaç duyduğunu söyledi. Topbaş, “Barajlardaki doluluk oranlarımız yüzde 39'larda. Bu konuda bir problemimiz yok ancak enerjide, elektrikte, akaryakıtta ve su da tasarruf çok önemli. Suyun musluğa kadar gelmesinde yüzde 80 maliyet enerji, pompaj ve motorlarda. Biz israf etmediğimiz zaman hem rezervlerimiz daha güçlü olur hem de enerji tasarrufu yapmış oluruz" diye konuştu. 
 

 

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