-İSTANBUL'DA AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ ETKİNLİKLERİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının kültür-sanat, kültürel miras, kentsel uygulamalar ve kent kültürü alanlarında gerçekleştirdiği etkinlikler, İstanbullular'la buluşmaya devam ediyor. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği, Ruhr 2010-Stiftung Zollverein ve Yunanistan-Atina Festival ile ortak geliştirilen uluslararası performans projesi ''Promethiade'', dünyaca ünlü üç topluluğun, ateşi kullanarak insanlığa medeniyeti ve bilgiyi armağan eden Prometheus efsanesinden yola çıkarak üç ayrı eser üretmesini kapsıyor. Yönetmenliğini dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos'un yaptığı gösteri, günümüz dünyasının ahlaki değerlerine eleştirel bir bakış açısı getiriyor. ''Prometheus'' rolünü Yetkin Dikinciler'in oynadığı performansın kadrosunda Devrim Nas ve Kerem Karaboğa gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra Alman ve Yunan oyuncular da yer alıyor. Gösteri 26, 27 ve 28 Temmuzda Rumeli Hisarı'nda izlenebilecek. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından DenizBank'ın katkılarıyla hayata geçirilen 1. İstanbul Opera Festivali, Haliç Kongre Merkezinde 23 Temmuzda Doğunun ve Türk-İslam sanat dünyasının ilk opera eserlerinden biri kabul edilen ve TÜRKSOY tarafından hazırlanan ''Köroğlu Operası''nın sahnelenmesiyle sona erecek. Azerbaycan, Güney Kafkasya, Orta Asya, İran ve Türkiye'de yüzlerce yıldır dilden dile dolaşan ''Köroğlu'' destanı sahnede, Azeri şef Prof. Rauf Abdullayev yönetecek. Rejisi Prof. Dr. Eflatun Neimetzade'ye ait olan eserde, Azeri, Türk, Kazak, Rus ve Kırgız solist sanatçılara Azerbaycan Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçıları eşlik edecek. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı etkinlikleri kapsamında yer alan ''Su Üstünde Avrupa'', İstanbul'un önemli meydanlarında kurulacak iki büyük sahnede birçok ülkeden gelecek pop müzikten caza, tiyatrodan modern ve folk dansa uzanan yelpazede yer alan sanat gruplarıyla Avrupa'nın zengin kültürünü İstanbul ile buluşturuyor. Çağdaş sanatın ve modanın önemli temsilcilerinden Hüseyin Çağlayan'ın 1994-2010 yılları arasında ürettiği moda koleksiyonlarını, sanat ve film projelerini bir araya getiren ''Hüseyin Çağlayan: 1994-2010'' başlıklı sergi, İstanbul Modern'de hafta boyunca görülebilecek. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) organizasyonu ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının katkılarıyla İstanbul Moda Haftası 2010, İstanbul Moda Akademisi (IMA) ve Design Museum iş birliğiyle gerçekleşen serginin küratörlüğünü Donna Loveday üstlendi. Çağlayan'ın 1994 ile 2010 yılları arasında ürettiği moda koleksiyonları, enstalasyonları ve filmleri bir araya getiren sergi, mimari, felsefe, bilim, tarih, antropoloji, biyoloji ve teknolojiden esinlenen sanatçının genetik, teknolojik ilerleme, yer değiştirme, göçmenlik ve kültürel kimlik gibi çeşitli alanlardaki düşüncelerini yansıtıyor. Sakıp Sabancı Müzesinde, 4 Eylüle kadar ''Efsane İstanbul: Bizans'tan İstanbul'a'' başlıklı sergi görülebilecek.